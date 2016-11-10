Чоловік розрахувався за Iphone фальшими євро на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Зловмиснику, що розрахувався за Iphone 6s фальшивими євро, загрожує 10 років ув'язнення на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Чоловік разом зі спільниками придбали у магазині в центрі Львова дорогий мобільний телефон, розрахувавшись за нього фальшивими євро.
Встановлено, що у березні 22-річний житель Ужгорода разом з чотирма спільниками прибули до Львова, маючи з собою підроблену валюту в купюрах номіналом по двісті євро. За планом зловмисники повинні були або обміняти підроблені гроші у канторі, або придбати за них якийсь вартісний та ліквідний товар.
У центрі Львова зловмисники зайшли у магазин мобільного зв’язку, де вирішили придбати за фальшиві євро мобільний телефон IPhone 6s та чохол до нього. Зловмисникам вдалось придбали телефон, розрахувавшись за нього трьома фальшивими купюрами по двісті євро ще й отримати від продавця решту в українських гривнях.
З’ясувавши, що клієнти розрахувались фальшивими грошима, працівники магазину звернулись до правоохоронців.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів) КК України.
Злочинцям повідомлено про підозру, їм загрожує від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.