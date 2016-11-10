Мужчина рассчитался за Iphone фальшивыми евро во Львовской области

Мужчина вместе с сообщниками приобрели в магазине в центре Львова дорогой мобильный телефон, рассчитавшись за него фальшивыми евро.

Установлено, что в марте 22-летний житель Ужгорода вместе с четырьмя сообщниками прибыли во Львов, имея с собой поддельную валюту в купюрах номиналом по двести евро. По плану злоумышленники должны были либо обменять поддельные деньгиі, или купить за них какой-то ценный и ликвидный товар.

В центре Львова злоумышленники зашли в магазин мобильной связи, где решили приобрести за фальшивые евро мобильный телефон IPhone 6s и чехол к нему. Злоумышленникам удалось приобрели телефон, рассчитавшись за него тремя фальшивыми купюрами по двести евро еще и получить от продавца сдачу в украинских гривнах.

Выяснив, что клиенты рассчитались фальшивыми деньгами, работники магазина обратились в полицию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов) УК Украины.

Преступникам сообщено о подозрении, им грозит от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.