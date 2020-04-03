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Чоловік піде під суд за організацію банди збувачів зброї

Київ • УНН

 • 9546 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Слідчі Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи збувачів нелегальної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Чоловік піде під суд за організацію банди збувачів зброї

Влітку 2018 року правоохоронці викрили та задокументували злочинну діяльність організованої групи, яка займалася незаконним виготовленням, переробкою та збутом на території України вогнепальної зброї та боєприпасів.

"Поліцейські встановили, що злочинну групу, до складу якої увійшло понад п’ять осіб, організував уродженець Чернігівської області у 2017 році", - вказали у поліції.

Як зазначається, ролі кожного учасника ОЗГ були чітко розподілені. Також вказано, що для пошуку покупців члени ОЗГ використовували інтернет. Доставку здійснювали через поштові відправлення.

Під час розслідування кримінального провадження процесуальні дії проводилися на території семи регіонів України. За місцями проживання членів організованої групи проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено автомати, пістолети, кілька тисяч набоїв, глушники, гранати. "У результаті розслідування правоохоронці встановили причетність учасників злочинної групи до вчинення 40 фактів переробки та збуту вогнепальної зброї та бойових припасів", - додали у поліції.

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора злочинної групи та одного виконавця вчинення злочинів.

Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених за ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років.

Нагадаємо, у Київській області затримали військовослужбовця за продаж боєприпасів.

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