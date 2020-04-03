Мужчина пойдет под суд за организацию банды сбытчиков оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группы сбытчиков нелегального оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Летом 2018-го правоохранители разоблачили и задокументировали преступную деятельность организованной группы, которая занималась незаконным изготовлением, переработкой и сбытом на территории Украины огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Полицейские установили, что преступную группу, в состав которой вошло более пяти человек, организовал уроженец Черниговской области в 2017 году", - указали в полиции.
Как отмечается, роли каждого участника ОПГ были четко распределены. Также указано, что для поиска покупателей члены ОПГ использовали интернет. Доставку осуществляли через почтовые отправления.
В ходе расследования уголовного производства процессуальные действия проводились на территории семи регионов Украины. По месту жительства членов организованной группы проведены обыски, в ходе которых выявлено и изъято автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители, гранаты. "В ходе расследования правоохранители установили причастность участников преступной группы к совершению 40 фактов переработки и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов", - добавили в полиции.
Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группы и одного исполнителя совершения преступлений.
Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, в Киевской области задержали военнослужащего за продажу боеприпасов.