Чоловік намагався перевезти сильнодіючі таблетки у "ДНР"

В автівці марки “Шевроле” правоохоронці виявили 150 пігулок сильнодіючих лікарських засобів. Транспортний засіб та особу передано компетентним органам для прийняття правового рішення.

Крім того, в цьому ж КПВВ, наш співвітчизник, котрий прямував з тимчасово непідконтрольної території, спробував дати хабар прикордонникам у сприянні в позачерговому перетині лінії зіткнення. На свою пропозицію чоловік отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого порушника передано представникам Національної поліції в Донецькій області.