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Чоловік намагався перевезти сильнодіючі таблетки у "ДНР"

Чоловік намагався перевезти сильнодіючі таблетки у "ДНР"

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 січня. УНН. У контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прикордонники Донецького загону, спільно з представниками фіскальної служби, затримали громадянина, який намагався перевезти таблетки “Клофелін”, передає кореспондент УНН.

В автівці марки “Шевроле” правоохоронці виявили 150 пігулок сильнодіючих лікарських засобів. Транспортний засіб та особу передано компетентним органам для прийняття правового рішення.

Крім того, в цьому ж КПВВ, наш співвітчизник, котрий прямував з тимчасово непідконтрольної території, спробував дати хабар прикордонникам у сприянні в позачерговому перетині лінії зіткнення. На свою пропозицію чоловік отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого порушника передано представникам Національної поліції в Донецькій області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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