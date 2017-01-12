Чоловік намагався перевезти сильнодіючі таблетки у "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 січня. УНН. У контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прикордонники Донецького загону, спільно з представниками фіскальної служби, затримали громадянина, який намагався перевезти таблетки “Клофелін”, передає кореспондент УНН.
В автівці марки “Шевроле” правоохоронці виявили 150 пігулок сильнодіючих лікарських засобів. Транспортний засіб та особу передано компетентним органам для прийняття правового рішення.
Крім того, в цьому ж КПВВ, наш співвітчизник, котрий прямував з тимчасово непідконтрольної території, спробував дати хабар прикордонникам у сприянні в позачерговому перетині лінії зіткнення. На свою пропозицію чоловік отримав від прикордонників категоричну відмову, після чого порушника передано представникам Національної поліції в Донецькій області.