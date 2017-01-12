Мужчина пытался перевезти сильнодействующие таблетки в "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда совместно с представителями фискальной службы задержали гражданина, который пытался перевезти таблетки "Клофелин", передает корреспондент УНН.
В автомобиле марки "Шевроле" правоохранители обнаружили 150 таблеток сильнодействующих лекарственных средств. Транспортное средство и лицо передано компетентным органам для принятия правового решения.
Кроме того, в этом же КПВВ, наш соотечественник, который следовал из временно неподконтрольной территории, попытался дать взятку пограничникам в содействии в внеочередном пересечении линии соприкосновения. На свое предложение мужчина получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передано представителям Национальной полиции в Донецкой области.