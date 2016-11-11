Чоловік намагався доставити наркотики до виправної колонії на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Дніпропетровській установі виконання покарань № 4 попередили спробу доставки наркотичних речовин до установи, повідомили у прес-службу управління ДПтС у Дніпропетровській області, передає УНН-Центр.
Співробітниками оперативного відділу установи спільно із співробітниками Дніпропетровського міського відділу поліції на станції Дніпро було затримано чоловіка при обшуці якого, в лівій кишені брюк було виявлено поліетиленовий згорток, в якому знаходився шприц з рідиною коричневого кольору, котра за своїми морфологічними ознаками схожа на наркотичну речовину “опій ацетильований”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засудженим намагалися передати 11 пакетиків канабісу в Дніпрі
Даний згорток чоловік мав намір перекинути на територію установи.
Матеріали про дану подію та вилучену речовину направлено до Дніпропетровського міського відділу Національної поліції.