Мужчина пытался доставить наркотики в исправительную колонию на Днепропетровщине

Сотрудниками оперативного отдела учреждения совместно с сотрудниками Днепропетровского городского отдела полиции на станции Днепр был задержан мужчина при обыске которого, в левом кармане брюк был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находился шприц с жидкостью коричневого цвета, которая по своим морфологическим признакам похожа на наркотическое вещество "опий ацетилированный ".

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Данный сверток человек намеревался перебросить на территорию учреждения.

Материалы о данном событии и изьятое вещество направлено в Днепропетровский городской отдел Национальной полиции.