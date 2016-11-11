Мужчина пытался доставить наркотики в исправительную колонию на Днепропетровщине
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Днепропетровском учреждении исполнения наказаний № 4 пресекли попытку доставки наркотических веществ в учреждение, сообщили в пресс-службе управления ГПтС в Днепропетровской области, передает УНН-Центр.
Сотрудниками оперативного отдела учреждения совместно с сотрудниками Днепропетровского городского отдела полиции на станции Днепр был задержан мужчина при обыске которого, в левом кармане брюк был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находился шприц с жидкостью коричневого цвета, которая по своим морфологическим признакам похожа на наркотическое вещество "опий ацетилированный ".
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Данный сверток человек намеревался перебросить на территорию учреждения.
Материалы о данном событии и изьятое вещество направлено в Днепропетровский городской отдел Национальной полиции.