Чоловік два роки заробляв на ґвалтуванні малолітніх дочок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Фастові чоловік разом із товаришем упродовж 2 років систематично ґвалтував своїх малолітніх дочок і заробляв на цьому, розповсюджуючи відео в Інтернеті. За вчинене зловмисникам загрожує 15 років за ґратами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що батько двох дівчат з 2016 року по листопад 2018 року спільно із своїм товаришем систематично ґвалтували і розбещували його малолітніх дочок та їх малолітню подругу. Все це вони знімали на відео та поширювали в різноманітних закритих групах у месенджерах, отримуючи за це гроші.
У прес-службі зазначили, що матір дівчат померла від важкої хвороби, тож діти залишились під наглядом батька.
Досудове розслідування завершено, сьогодні обвинувальний акт скерували до Фастівського міськрайонного суду Київської області для розгляду.
Наразі обвинувачений батько малолітніх потерпілих - під вартою, а його знайомий, сплативши заставу визначену судом у розмірі 350 тис. грн, вийшов з-під варти.
Раніше УНН повідомляв, що на Миколаївщині зґвалтували неповнолітню.