Чоловік два роки заробляв на ґвалтуванні малолітніх дочок

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Фастові чоловік разом із товаришем упродовж 2 років систематично ґвалтував своїх малолітніх дочок і заробляв на цьому, розповсюджуючи відео в Інтернеті. За вчинене зловмисникам загрожує 15 років за ґратами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.