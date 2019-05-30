Мужчина два года зарабатывал на изнасиловании малолетних дочерей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Фастове мужчина вместе с товарищем в течение 2 лет систематически насиловал своих малолетних дочерей и зарабатывал на этом, распространяя видео в Интернете. За совершенное злоумышленникам грозит 15 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что отец двух девочек с 2016 года по ноябрь 2018 совместно со своим товарищем систематически насиловали и развращали его малолетних дочерей и их малолетнюю подругу. Все это они снимали на видео и распространяли в различных закрытых группах в мессенджерах, получая за это деньги.
В пресс-службе отметили, что мать девушек умерла от тяжелой болезни, поэтому дети остались под присмотром отца.
Досудебное расследование завершено, сегодня обвинительный акт направили в Фастовский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения.
Сейчас обвиняемый отец малолетних потерпевших - под стражей, а его знакомый, уплатив залог, определенный судом в размере 350 тыс. грн, вышел из-под стражи.
Ранее УНН сообщал, что в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю.