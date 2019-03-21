Чоловік 13 років переховувався за кордоном, заборгувавши своїм друзям понад 1 млн грн

КИЇВ. 21 березня. УНН. В Івано-Франківській області чоловік позичив у своїх друзів понад 1 мільйону гривень на, ніби-то, розширення свого бізнесу і в день, коли мав повернути гроші, покинув країну та 13 років переховувався за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.