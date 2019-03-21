Чоловік 13 років переховувався за кордоном, заборгувавши своїм друзям понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Івано-Франківській області чоловік позичив у своїх друзів понад 1 мільйону гривень на, ніби-то, розширення свого бізнесу і в день, коли мав повернути гроші, покинув країну та 13 років переховувався за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
“Упродовж 2005-2007 років, переслідуючи мету збагатитись за рахунок своїх знайомих — підприємців, розповсюдив серед останніх неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, на який нібито потребував великих грошових вкладень. Використовуючи довіру зазначених осіб, „бізнесмен“ отримав у знайомих грошові кошти на загальну суму 1 149 740 грн, які зобов’язувався повернути до 22 січня 2007 року, хоча насправді наміру повертати борг не мав, а у визначений ним день на повернення коштів (22.04.2007) покинув територію України та 13 років переховувався за кордоном”, — йдеться у повідомленні.
Чоловіка екстрадовано до України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція ч. 4 ст. 190 (“Шахрайство”) КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпрі затримано 26-річного хлопця, який зібрав півмільйона гривень коштом хворої дитини.