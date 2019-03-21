Мужчина 13 лет скрывался за рубежом, задолжав своим друзьям более 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Ивано-Франковской области мужчина одолжил у своих друзей более 1 миллиона гривен на, якобы, расширение своего бизнеса и в день, когда должен был вернуть деньги, покинул страну и 13 лет скрывался за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
"В течение 2005-2007 годов, преследуя цель обогатиться за счет своих знакомых - предпринимателей, распространил среди последних ложную информацию о расширении собственного бизнеса, на который якобы требовал больших денежных вложений. Используя доверие указанных лиц, "бизнесмен" получил у знакомых денежные средства на общую сумму 1149740 грн, которые обязывался вернуть до 22 января 2007 года, хотя на самом деле намерен возвращать долг не имел, а в определенный им день на возврат средств (22.04 .2007) покинул территорию Украины и 13 лет скрывался за рубежом", - говорится в сообщении.
Мужчину экстрадирован в Украину и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция ч. 4 ст. 190 ( "Мошенничество") УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепре задержали 26-летнего парня, который собрал полмиллиона гривен за счет больного ребенка.