Члени оборонного Комітету ВР зустрілися з американськими колегами

Деталі

“Зустріч членів Комітету ВРУ з питань нацбезпеки оборони та розвідки з американськими колегами з Комітету зі збройних сил Палати представників Конгресу США”, — підписала фото Верещук.

Раніше

Верещук повідомила про зустріч з віце-президентом американської оборонної корпорації.