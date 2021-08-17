Члени оборонного Комітету ВР зустрілися з американськими колегами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Народний депутат від “Слуги народу”, член оборонного Комітету ВР Ірина Верещук опублікувала фото зустрічі з американськими колегами, повідомляє УНН.
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“Зустріч членів Комітету ВРУ з питань нацбезпеки оборони та розвідки з американськими колегами з Комітету зі збройних сил Палати представників Конгресу США”, — підписала фото Верещук.
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Верещук повідомила про зустріч з віце-президентом американської оборонної корпорації.