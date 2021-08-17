Члены оборонного Комитета ВР встретились с американскими коллегами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Народный депутат от “Слуги народа”, член оборонного Комитета ВР Ирина Верещук опубликовала фото встречи с американскими коллегами, сообщает УНН.
Детали
“Встреча членов Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности обороны и разведки с американскими коллегами из Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США”, — подписала фото Верещук.
Ранее
Верещук сообщила о встрече с вице-президентом американской оборонной корпорации.