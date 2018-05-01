Чийгоза призначили уповноваженим у справах кримських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза призначили відповідальним за взаємодію з родичами політв'язнів, які живуть в анексованому Криму. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
“Взаємодія з родичами політв’язнів Криму, незалежно від їхньої національності, а також з їхніми адвокатами з усіх питань, пов’язаних з їхнім захистом, у Меджлісі кримськотатарського народу покладено на заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза”, — написав Чубаров.
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Нагадаємо, російський адвокат Микола Полозов написав книгу про справу лідера кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, про свою роботу в окупованому Криму.
У січні 2015 року Чийгоза затримали і звинуватили в організації масових заворушень через його участь у мітингу перед будівлею ВР Криму 26 лютого 2014 року. 11 вересня 2017 року верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2017 року Чийгоза звільнили від відбування покарання в ув'язненні в окупованому Криму і передали на територію Туреччини.