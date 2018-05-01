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Чийгоза назначили уполномоченным по делам крымских политзаключенных

Киев • УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза назначили ответственным за взаимодействие с родственниками политзаключенных, живущих в аннексированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Чийгоза назначили уполномоченным по делам крымских политзаключенных

"Взаимодействие с родственниками политзаключенных Крыма, независимо от их национальности, а также с их адвокатами по всем вопросам, связанным с их защитой, в Меджлисе крымскотатарского народа возложено на заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза", - написал Чубаров.

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Напомним, российский адвокат Николай Полозов написал книгу о деле лидера крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, о своей работе в оккупированном Крыму.

В январе 2015 года Чийгоза задержали и обвинили в организации массовых беспорядков из-за его участия в митинге перед зданием ВР Крыма 26 февраля 2014 года. 11 сентября 2017 года Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

Как сообщал УНН, 25 октября 2017 года Чийгоза освободили от отбывания наказания в заключении в оккупированном Крыму и передали на территорию Турции.

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