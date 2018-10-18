Число жертв урагану "Майкл" в США досягло 33 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Число жертв урагану “Майкл”, який прийшов на південно-східне узбережжя Сполучених Штатів, перевищило 30 осіб. Про це повідомляє USA Tosay з посиланням на владу декількох штатів, інформує УНН.
Як зазначає видання, більшість жертв виявили у Флориді — 23. Ще 10 людей загинули в штатах Вірджинія, Північна Кароліна і Джорджія.
В результаті стихії пошкодження отримали понад 15 тисяч будинків, ще 4,2 тисячі будинків були повністю зруйновані.
Ураган “Майкл” прийшов на південно-східне узбережжя США в середу, 10 жовтня. Пориви вітру досягали 250 км / ч. Американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану в штаті Флорида через ураган.
Видання Air Force Times повідомило, що ураган пошкодив винищувачі F-22 на авіабазі Тіндалл. Всього там було розміщено 55 таких літаків, кожен з них коштує понад 330 млн доларів. За різними даними кількість пошкоджених винищувачів оцінювали від 3 до 18.
Як повідомляв УНН, за минулими даними чило жертв сягало 29 осіб.