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Число жертв урагана "Майкл" в США достигло 33 человек

Число жертв урагана "Майкл" в США достигло 33 человек

Киев  •  УНН

 • 10492 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Число жертв урагана “Майкл”, который пришел на юго-восточное побережье Соединенных Штатов, превысило 30 человек. Об этом сообщает USA Tosay со ссылкой на власти нескольких штатов, информирует УНН.

Как отмечает издание, большинство жертв обнаружили во Флориде — 23. Еще 10 человек погибли в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Джорджия.

В результате стихии повреждения получили более 15 тысяч домов, еще 4,2 тысячи домов были полностью разрушены.​

Ураган “Майкл” пришел на юго-восточное побережье США в среду, 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч. Американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за урагана.

Издание Air Force Times сообщило, что ураган повредил истребители F-22 на авиабазе Тиндалл. Всего там было размещено 55 таких самолетов, каждый из них стоит более 330 млн долларов. По разным данным число поврежденных истребителей оценивали от 3 до 18.

Как сообщал УНН, по прошлым данным чило жертв достигало 29 человек.

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