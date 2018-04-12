Число жертв ДТП з канадською хокейною командою зросло до 16 осіб

24-річна Бронс померла вдень в середу, 11 квітня. Вона була тренером Humboldt Broncos протягом двох років, пише газета. Після ДТП її доставили в лікарню в критичному стані. За словами рідних дівчини, вона перенесла дві операції.

Як повідомляв УНН, жителі Канади зібрали вже понад 419 тис. канадських доларів (328 тис. доларів США) на допомогу сім’ям гравців юніорської хокейної команди “Гумбольт Бронкос”, автобус якої у п’ятницю потрапив у страшну аварію.