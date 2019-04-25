Чиновник організував "бізнес" на вилові живих ресурсів у природному парку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Начальника Білозерського природоохоронного відділення Національного природного парку "Нижньодніпровський" у Херсонській області викрили на хабарництві. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури південного регіону України, передає УНН.
"Установлено, що за вирішення питання про безперешкодний вилов водних живих ресурсів в акваторії природно-заповідного фонду, на території обслуговування нацпарку, посадовець вимагав від громадянина К. неправомірну вигоду в розмірі 17 500 гривень.
При цьому, свій "бізнес" керівник відділення поставив на потік. В залежності від вилову, він вимагав надавати йому 15−20 тис. гривень щомісячно", - прокоментували у військовій прокуратурі.
У середу, 24 квітня, під час одержання другої частини хабара у 15 500 гривень, посередника, громадянина С., затримали правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.
Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії.
Військова прокуратура планує повідомлення обом хабарникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара - ред.). Готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, голову Коростенської райдержадміністрації у Житомирській області Сергія Дмитрука та начальника відділу РДА затримали на отриманні 1500 доларів хабара.