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Чинний чемпіон України здобув першу перемогу на груповій стадії Ліги чемпіонів ФІБА

Київ • УНН

 • 14115 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. БК “Прометей” провів матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів ФІБА, в якому на виїзді в Італії протистояв італійському “Динамо Сассарі”, повідомляє кореспондент УНН.

Чинний чемпіон України здобув першу перемогу на груповій стадії Ліги чемпіонів ФІБА

Деталі

В середині другої чверті становище для українського клубу було напрочуд складне, адже відставання було значним — 24:38. Проте в третій чверті вже український колектив зумів вирватися вперед та втримати позитивну різницю до фінального свистка — 87:79.

У переможців 17 очок і 10 пд зробив Ді Джей Кеннеді, 17 очок у Кріса Доу і 16 додав Харрісон.

В іншому матчі квартету “А” німецький “Людвігсбург” завдав першої поразки іспанському “Тенеріфе”, вигравши домашній матч із рахунком 80:69. Таким чином, після трьох турів очолює таблицю непереможний “Людвігсбург”, другим йде “Тенеріфе”, “Прометей” на третій позиції, а “Динамо Сассарі”, програвши всі три матчі, залишається останньою командою в групі.

У 4 турі групового раунду “Прометей” поїде на Канарські острови, де 10 листопада зіграє свій другий поспіль виїзний матч — проти “Терерифе”.

Доповнення

Перша команда з групи пройде у другий груповий раунд напряму, а друга та третя зіграють у додатковому раунді плей-ін, в якому боротимуться за вихід у наступну частину змагань.

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