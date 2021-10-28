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Действующий чемпион Украины одержал первую победу на групповой стадии Лиги чемпионов ФИБА

Киев • УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. БК "Прометей" провел матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА, в котором на выезде в Италии противостоял итальянскому "Динамо Сассари", сообщает корреспондент УНН .

Действующий чемпион Украины одержал первую победу на групповой стадии Лиги чемпионов ФИБА

Подробности

В середине второй четверти положение для украинского клуба было удивительно сложное, ведь отставание было значительным — 24:38. Однако в третьей четверти уже украинский коллектив сумел вырваться вперед и удержать положительную разницу до финального свистка - 87:79.

У победителей 17 очков и 10 ю сделал Ди Джей Кеннеди, 17 очков у Криса Доу и 16 добавил Харрисон.

В другом матче квартета "А" немецкий "Людвигсбург" нанес первое поражение испанскому "Тенерифе", выиграв домашний матч со счетом 80:69. Таким образом, после трех туров возглавляет таблицу непобедимый "Людвигсбург", вторым идет "Тенерифе", "Прометей" на третьей позиции, а "Динамо Сассари", проиграв все три матча, остается последней командой в группе.

В 4 туре группового раунда Прометей поедет на Канарские острова, где 10 ноября сыграет свой второй подряд выездной матч - против Терерифе.

Дополнение

Первая команда из группы пройдет во второй групповой раунд, а вторая и третья сыграют в дополнительном раунде плей-ин, в котором будут бороться за выход в следующую часть соревнований.

Украинские Национальные Новости

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