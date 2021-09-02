Чинний чемпіон України підсилився двома росіянами

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Чинний чемпіон країни з волейболу “Барком-Кажани” оголосив імена ще двох легіонерів команди. Ними стали центральний блокуючий Артем Смоляр та діагональний Олександр Дьячков, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.

Деталі

Смоляр народився у місті Городня (Чернігівська область), але всю кар’єру відіграв у російських клубах та виступає під прапором РФ. У 2014 і 2015 роках виступав за збірну Росії.

Всю свою професійну кар’єру провів у чемпіонаті Росії — “Металоінвест” (2008/09), “Бєлогор’є” (2009/10 та 2014-2017), “Югра-Самотлор” (2010/11), “Локомотив-Ізумруд” (2011/12), “Газпром-Югра” (2012-2014), “Локомотив” (2017-2019), “Динамо-ЛО” (2019/20), “Зеніт-Казань” (2020/21).

Для Дьячкова виступ у чемпіонаті України також стане першим закордонним досвідом. Минулий сезон російський нападник провів у команді “Зеніт-СПб”. Олександр також виступав у “Тюмені” (2019\20), “Зеніт-УОР” (2014-2017), “Академія-Казань” (2017-2019).

Цитата

“Завдання клубу — зібрати потужну, бойову команду волейболістів. Адже ми прагнемо досягати найвищих результатів, щоб підвищувати рівень волейболу і показувати глядачу щораз якіснішу гру. Тому формуємо команду з лідерів, волейболістів, які на майданчику борються за кожен м’яч. В кожній країні є достойні люди. Розраховуємо на підтримку вболівальників та достойні результати новоствореної команди”, — говориться у повідомленні прес-служби ВК “Барком-Кажани”.

Нагадаємо

Чемпіон України продовжить виступи в чемпіонаті Польщі. 

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