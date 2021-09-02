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Действующий чемпион Украины усилился двумя россиянами

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Действующий чемпион страны по волейболу “Барки-Летучие мыши” объявил имена еще двух легионеров команды. Ими стали центральный блокирующий Артем Смоляр и диагональный Александр Дьячков, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Смоляр родился в городе Городня (Черниговская область), но всю карьеру играл в российских клубах и выступает под флагом РФ. В 2014 и 2015 годах выступал за сборную России.

Всю свою профессиональную карьеру провел в чемпионате России — “Металлоинвест” (2008/09), “Белогорье” (2009/10 и 2014-2017), “Югра-Самотлор” (2010/11), “Локомотив-Изумруд „(2011/12),“ Газпром-Югра „(2012-2014),“ Локомотив „(2017-2019),“ Динамо-ЛО „(2019/20),“ Зенит-Казань „(2020/21).

Для Дьячкова выступление в чемпионате Украины также станет первым зарубежным опытом. Прошлый сезон российский нападающий провел в команде „Зенит-СПб“. Александр также выступал в „Тюмени“ (2019 \ 20), „Зенит-УОР“ (2014-2017), „Академия-Казань“ (2017-2019).

Цитата

„Задача клуба — собрать мощную, боевую команду волейболистов. Ведь мы стремимся достигать самых высоких результатов, чтобы повышать уровень волейбола и показывать зрителю каждый раз качественную игру. Поэтому формируем команду из лидеров, волейболистов, которые на площадке борются за каждый мяч. В каждой стране есть достойные люди. Рассчитываем на поддержку болельщиков и достойные результаты вновь команды “, - говорится в сообщении пресс-службы ВК“ Барки-Летучие мыши”.

Напомним

Чемпион Украины продолжит выступления в чемпионате Польши.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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