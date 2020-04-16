Чинні чемпіони Європи пожертвували призові за вихід на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Футболісти збірної Португалії зробили пожертву власних призових за вихід на Євро-2020 на благодійність, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Португалії.
На рахунок фонду задля підтримки аматорського футболу надійде 4,7 млн. євро. Кошти підуть до місцевих асоціацій та аматорські футбольні клуби, які зможуть використовувати ці фінанси до кінця нинішнього сезону.
“У дусі товариства між професійним і непрофесійним футболом ми, як команда, вирішили відмовитися від частини нашого кваліфікаційного бонусу на Євро-2020”, — сказано у зверненні федерації.
Нагадаємо, що чинні чемпіони Європи португальці посіли друге місце у групі відбіркового етапу та вийшли на Євро-2020.