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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Действующие чемпионы Европы пожертвовали призовые за выход на Евро-2020

Действующие чемпионы Европы пожертвовали призовые за выход на Евро-2020

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Футболисты сборной Португалии сделали пожертвование собственных призовых за выход на Евро-2020 на благотворительность, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Португалии.

На счет фонда для поддержки любительского футбола поступит 4,7 млн. евро. Средства пойдут в местные ассоциаций и любительские футбольные клубы, которые смогут использовать эти деньги до конца нынешнего сезона.

“В духе товарищества между профессиональным и непрофессиональным футболом мы, как команда, решили отказаться от части нашего квалификационного бонуса на Евро-2020”, — говорится в обращении федерации.

Напомним, что действующие чемпионы Европы португальцы заняли второе место в группе отборочного этапа и вышли на Евро-2020.

Украинские Национальные Новости

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