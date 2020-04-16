Действующие чемпионы Европы пожертвовали призовые за выход на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Футболисты сборной Португалии сделали пожертвование собственных призовых за выход на Евро-2020 на благотворительность, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Португалии.
На счет фонда для поддержки любительского футбола поступит 4,7 млн. евро. Средства пойдут в местные ассоциаций и любительские футбольные клубы, которые смогут использовать эти деньги до конца нынешнего сезона.
“В духе товарищества между профессиональным и непрофессиональным футболом мы, как команда, решили отказаться от части нашего квалификационного бонуса на Евро-2020”, — говорится в обращении федерации.
Напомним, что действующие чемпионы Европы португальцы заняли второе место в группе отборочного этапа и вышли на Евро-2020.