Четвертий випадок дифтерії в Україні підтвердили лабораторно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Четвертий випадок дифтерії в Україні підтвердився лабораторно. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
“Діагноз „дифтерія“ у 11-річного хлопчика з Чернігівської області підтвердився лабораторно. Це уже четвертий випадок дифтерії в Україні”, — йдеться у повідомленні.
Дитину госпіталізували до Ніжинської районної лікарні 13 липня і ввечері того ж дня перевезли до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні. Йому ввели протидифтерійну сироватку, однак хлопчик і досі залишається в реанімації. Як зазначається, важкість стану зумовлена ускладненнями з боку серцево-судинної системи та проблемами зі згортанням крові.
У суботу 14 липня лікарі обстежили 18 контактних з дитиною осіб. У чотирьох членів родини хлопчика (матері, батька, сестри і брата) виявили клінічні ознаки дифтерії, дослідження тривають. Двоє дітей і мати госпіталізовані до Ніжинської центральної районної лікарні, їхній стан стабільний, дітям введена протидифтерійна сироватка.
Усього з початку року в Україні зафіксовано 4 випадки дифтерії: по одному у Чернігівській та Київській областях і два — у Луганській області. Тривають лабораторні дослідження щодо підтвердження ще 4 випадків у Чернігівській області.
Як повідомляв УНН, у Київській області на дифтерію захворів 15-річний підліток.