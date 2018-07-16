Четвертый случай дифтерии в Украине подтвердили лабораторно

“Диагноз „дифтерия“ у 11-летнего мальчика из Черниговской области подтвердился лабораторно. Это уже четвертый случай дифтерии в Украине”, — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в Нежинскую районную больницу 13 июля и вечером того же дня перевезли в реанимационное отделение Черниговской областной детской больницы. Ему ввели противодифтерийную сыворотку, однако мальчик до сих пор остается в реанимации. Как отмечается, тяжесть состояния обусловлена ​​осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы и проблемами со свертываемостью крови.

В субботу 14 июля врачи обследовали 18 контактных с ребенком лиц. У четырех членов семьи мальчика (матери, отца, сестры и брата) обнаружили клинические признаки дифтерии. Двое детей и иметь госпитализированы в Нежинскую центральную районную больницу, их состояние стабильное, детям введена противодифтерийная сыворотка.

Всего с начала года в Украине зафиксировано 4 случая дифтерии: по одному в Черниговской и Киевской областях и два — в Луганской области. Продолжаются лабораторные исследования по подтверждению еще 4 случаев в Черниговской области.

Как сообщал УНН, в Киевской области дифтерией заболел 15-летний подросток.