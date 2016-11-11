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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Четвертий потяг Єднання України прямуватиме країною у грудні

Четвертий потяг Єднання України прямуватиме країною у грудні

Київ • УНН

 • 8291 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Упродовж грудня буде організований черговий, четвертий потяг Єднання України “Труханівська Січ”, передає УНН-Центр із посиланням на Урядовий портал.

“Розуміючи необхідність культурного та ментального об’єднання нашого суспільства, правління ПАТ „Укрзалізниця“ прийняло рішення всіляко допомогти у проведенні акції та сприяти її проведенню у подальшому”, — повідомив заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ “Укрзалізниця” Олександр Толкачов.

Так, останній потяг Єднання України “Труханівська Січ” повернувся після 18 днів подорожі західними містами України 6 листопада. Сто сімдесят пасажирів цього агітпоїзда у супроводі близько двадцяти працівників залізничного транспорту відвідали чимало населених пунктів із патріотичною місією — об’єднати суспільство, вивчити настрої, подискутувати з молоддю.

Представники Збройних Сил України відвідали Національну академію сухопутних військ та різні військові бригади. Учасники акції відвідали Вінницю, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Сянки, Луцьк, Рівне та інші населені пункти.

Нагадаємо, перший агітаційний поїзд “Труханівська Січ” з Києва на Схід України відправився 20 квітня 2016 року. Тоді Укрзалізниця надала дев’ять вагонів, у яких волонтери везли великодні подарунки для дітей і дорослих, військових, які перебували у прифронтовій зоні, продуктові набори й україномовні книжки. Поїзд курсував за маршрутом Київ — Полтава — Харків — Бахмут — Красний Лиман — Слов’янськ — Краматорськ — Дружківка — Костянтинівка — Лозова — Красноград — Харків — Полтава — Київ упродовж дев’яти днів.

Українські Національні Новини

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