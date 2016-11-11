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Четвертый поезд Единения Украины будет следовать страной в декабре

Четвертый поезд Единения Украины будет следовать страной в декабре

Киев • УНН

 • 8291 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. На протяжении декабря будет организован очередной, четвертый поезд Единения Украины "Трухановская Сич", передает УНН-Центр со ссылкой на Правительственный портал.

"Понимая необходимость культурного и ментального объединения общества, правления ПАО "Укрзализныця" приняло решение всячески помочь в проведении акции и способствовать ее проведению в дальнейшем", - сообщил заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования ОАО "Укрзализныця" Александр Толкачев.

Так, последний поезд Единение Украины "Трухановская Сич" вернулся после 18 дней путешествия западными городами Украины 6 ноября. Сто семьдесят пассажиров этого агитпоезда в сопровождении около двадцати работников железнодорожного транспорта посетили немало населенных пунктов с патриотической миссией - объединить общество, изучить настроения, подискутировать с молодежью.

Представители Вооруженных Сил Украины посетили Национальную академию сухопутных войск и различные военные бригады. Участники акции посетили Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Тернополь, Черновцы, Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Ужгород, Сянки, Луцк, Ровно и другие населенные пункты.

Напомним, первый агитационный поезд "Трухановская Сич" из Киева на восток Украины отправился 20 апреля 2016. Тогда Укрзализныця предоставила девять вагонов, в которых волонтеры везли пасхальные подарки для детей и взрослых, военных, находившихся в прифронтовой зоне, продуктовые наборы и украиноязычные книги. Поезд следовал по маршруту Киев - Полтава - Харьков - Бахмут - Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка - Лозовая - Красноград - Харьков - Полтава - Киев в течение девяти дней.

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