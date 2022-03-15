Четвертий пакет санкцій ЄС проти РФ не буде останнім - Зеленський

Цитата

“Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави”, - наголосив Зеленський.

Деталі

За словами президента, за війну, руйнацію демократії та репресії проти людей кожен отримає відповідь від світу.

“Це – тільки початок”, - попередив Зеленський.

Нагадаємо

Посли ЄС закінчили переговори щодо четвертого пакету санкцій ЄС щодо Росії. Розпочато письмову процедуру, яка завершиться офіційним прийняттям.