Четвертий пакет санкцій ЄС проти РФ не буде останнім - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який за рахунком став уже четвертим, не буде останнім, якщо війна триватиме й надалі. Про це він заявив під час свого відеозвернення, передає УНН.
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“Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави”, - наголосив Зеленський.
Деталі
За словами президента, за війну, руйнацію демократії та репресії проти людей кожен отримає відповідь від світу.
“Це – тільки початок”, - попередив Зеленський.
Нагадаємо
Посли ЄС закінчили переговори щодо четвертого пакету санкцій ЄС щодо Росії. Розпочато письмову процедуру, яка завершиться офіційним прийняттям.