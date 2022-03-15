Четвертый пакет санкций ЕС против РФ не будет последним - Зеленский

Цитата

“Мы работаем с партнерами над новыми ограничениями, которые будут применены против российского государства”, - подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам президента, за войну, разрушение демократии и репрессии против людей каждый получит ответ от мира.

“Это только начало”, - предупредил Зеленский.

Напомним

Послы ЕС закончили переговоры по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России. Начата письменная процедура, которая завершится официальным принятием.