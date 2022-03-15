Четвертый пакет санкций ЕС против РФ не будет последним - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пакет санкций Евросоюза против России, который по счету стал уже четвертым, не будет последним, если война будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом он заявил во время своего видеообращения, передает УНН.
Цитата
“Мы работаем с партнерами над новыми ограничениями, которые будут применены против российского государства”, - подчеркнул Зеленский.
Детали
По словам президента, за войну, разрушение демократии и репрессии против людей каждый получит ответ от мира.
“Это только начало”, - предупредил Зеленский.
Напомним
Послы ЕС закончили переговоры по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России. Начата письменная процедура, которая завершится официальным принятием.