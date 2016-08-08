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Четверо людей постраждало внаслідок ДТП на Запоріжжі

Четверо людей постраждало внаслідок ДТП на Запоріжжі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вчора у смт. Веселе Запорізької області не поділили дорогу два "ВАЗи", в результаті чого госпіталізували чотирьох осіб з різними ступенями тяжкості. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

"7 серпня о 21:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Центральної і Вишневої в смт. Веселе, Веселівського району, сталась дорожньо-транспортна пригода. Як з’ясувалось на місці події, відбулося зіткнення двох легкових автомобілів "ВАЗ-2101" та "ВАЗ-2106"", - йдеться у повідомленні обласного управління ДСНС.

Рятувальникам довелося за допомогою шансового інструменту діставати з автомобілю "ВАЗ-2106" пасажира. Всього на місці ДТП постраждали чотири особи: два водії та двоє пасажирів з обох машин, яких з різними травмами госпіталізовано до районної лікарні.

Українські Національні Новини

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