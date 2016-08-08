Четыре человека пострадали в результате ДТП в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Вчера в пгт. Веселое Запорожской области не поделили дорогу два "ВАЗа", в результате чего были госпитализированы четыре человека с различными степенями тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
"7 августа в 21:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Центральной и Вишневой в пгт. Веселое, Веселовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось на месте происшествия, произошло столкновение двух легковых автомобилей "ВАЗ-2101" и "ВАЗ-2106"", - говорится в сообщении областного управления ГосЧС.
Спасателям пришлось с помощью инструментов доставать из автомобиля "ВАЗ-2106" пассажира. Всего на месте ДТП пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира с обеих машин, которые с различными травмами госпитализированы в районную больницу.