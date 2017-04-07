Четверо людей постраждали в ДТП на Рівненщині

Вчора, 6 квітня, на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали троє пасажирів і водій.

Встановлено, що 45-річний водій “ВАЗ-21099”, житель Дубна, не врахував дорожньої обстановки та під час здійснення маневру обгону допустив зіткнення із попутним транспортним засобом “ВАЗ-21703” під керуванням 35-річного мешканця Кременецького району. Не зупинившись після ДТП та продовжуючи рух далі, дубенчанин за кількадесят метрів потому на зустрічній смузі врізався в іще один автомобіль — “ВАЗ-21093”. У салоні останнього, крім водія, перебували ще двоє пасажирів, яких із травмами різних ступенів госпіталізували до Дубенської центральної районної лікарні. До медзакладу доставили із численними забоями і водія “ВАЗ-21703”.

За результатами медичного освідування усі троє водіїв були тверезі.

Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Як пояснив поліцейським 45-річний водій “ВАЗ-21099”, йому стало зле за кермом. Всі обставини ДТП встановлюватимуться під час досудового розслідування.

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