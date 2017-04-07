Четыре человека пострадали в ДТП в Ровенской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42795 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102944 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157834 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117065 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116908 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112797 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104461 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107121 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103610 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153954 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Четыре человека пострадали в ДТП в Ровенской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей пострадали четыре человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Вчера, 6 апреля, в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое пассажиров и водитель.

Установлено, что 45-летний водитель “ВАЗ-21099”, житель Дубно, не учел дорожной обстановки и во время осуществления маневра обгона допустил столкновение с попутным транспортным средством “ВАЗ-21703” под управлением 35-летнего жителя Кременецкого района. Не остановившись после ДТП и продолжая движение дальше, дубенчанин за несколько метров спустя на встречной полосе врезался в еще один автомобиль — “ВАЗ-21093”. В салоне последнего, кроме водителя, находились еще двое пассажиров, которые с травмами разных степеней госпитализировали в Дубенскую центральную районную больницу. В медучреждение доставили с многочисленными ушибами и водителя “ВАЗ-21703”.

По результатам медицинского освидетельствования все трое водителей были трезвы.

Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Как пояснил полицейским 45-летний водитель "ВАЗ-21099", ему стало плохо за рулем. Все обстоятельства ДТП будут устанавливаться во время досудебного расследования.

Как сообщал УНН, боевик на Донбассе совершил ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

 

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