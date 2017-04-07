Четыре человека пострадали в ДТП в Ровенской области

Вчера, 6 апреля, в Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое пассажиров и водитель.

Установлено, что 45-летний водитель “ВАЗ-21099”, житель Дубно, не учел дорожной обстановки и во время осуществления маневра обгона допустил столкновение с попутным транспортным средством “ВАЗ-21703” под управлением 35-летнего жителя Кременецкого района. Не остановившись после ДТП и продолжая движение дальше, дубенчанин за несколько метров спустя на встречной полосе врезался в еще один автомобиль — “ВАЗ-21093”. В салоне последнего, кроме водителя, находились еще двое пассажиров, которые с травмами разных степеней госпитализировали в Дубенскую центральную районную больницу. В медучреждение доставили с многочисленными ушибами и водителя “ВАЗ-21703”.

По результатам медицинского освидетельствования все трое водителей были трезвы.

Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Как пояснил полицейским 45-летний водитель "ВАЗ-21099", ему стало плохо за рулем. Все обстоятельства ДТП будут устанавливаться во время досудебного расследования.

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