Четверо дітей втекли із притулку у Миколаївській області

"Пізно ввечері 25 липня до відділу поліції звернулась працівник місцевого притулку з повідомленням про те, що зникли четверо вихованців віком від 9 до 12 років: двоє хлопчиків та двоє дівчат, які попарно між собою є братиком і сестричкою", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, до розшуку безвісти зниклих дітей негайно був задіяний увесь особовий склад Вознесенського відділу поліції.

"... невдовзі правоохоронці знайшли дітей — біля однієї з автозаправних станцій на околиці райцентру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, з’ясувалось, що діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, не хотіли більше знаходитись у притулку, а бажали повернутись додому в Казанківський район. Тому заздалегідь спланували свою втечу, навіть намалювали карту шляху, як дістатись від притулку до залізничного вокзалу. Зібравшись після вечері, діти перелізли через паркан та втекли. А через декілька годин були повернуті співробітниками поліції.

"Зараз усі четверо дітей перебувають у притулку, із ними працює психолог. Поліцейські готують подання на керівника закладу, аби із співробітниками притулку була проведена дисциплінарна робота", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині двоє малолітніх втекли з будинку сімейного типу.