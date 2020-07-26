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Четверо детей сбежали из приюта в Николаевской области

Четверо детей сбежали из приюта в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 21632 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Николаевской области из приюта исчезли четверо воспитанников в возрасте от 9 до 12 лет: двое мальчиков и две девочки, которые попарно между собой является братом и сестрой. Как сообщили в ГУ НП в Николаевской области, детей нашли возле одной из автозаправочных станций на окраине райцентра, передает УНН.

"Поздно вечером 25 июля в отдел полиции обратился работник местного приюта с сообщением о том, что исчезли четверо воспитанников в возрасте от 9 до 12 лет: двое мальчиков и две девочки, которые попарно между собой является братом и сестрой", - говорится в сообщении.

По данным прессслужбы, к розыску без вести пропавших детей немедленно был задействован весь личный состав Вознесенского отдела полиции.

"... вскоре правоохранители нашли детей - возле одной из автозаправочных станций на окраине райцентра", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, выяснилось, что дети, родители которых лишены родительских прав, не хотели больше находиться в приюте, а хотели вернуться домой в Казанковский район. Поэтому заранее спланировали свой побег, даже нарисовали карту пути, как добраться от приюта до железнодорожного вокзала. Собравшись после ужина, дети перелезли через забор и скрылись. А через несколько часов были возвращены сотрудниками полиции.

"Сейчас все четверо детей находятся в приюте, с ними работает психолог. Полицейские готовят представление на руководителя учреждения, чтобы с сотрудниками приюта была проведена дисциплинарная работа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области двое малолетних сбежали из дома семейного типа.

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