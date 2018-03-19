Червоне вино замінює тренування в спортзалі - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Один келих сухого червоного вина може мати для організму таку ж користь, як і інтенсивне тренування в спортзалі. До такого висновку прийшли вчені з Альбертського університету Канади, передає УНН з посиланням на Daily Star.
За словами вчених, червоний виноград, який лежить в основі приготування вина, містить ресвератрол. Цю речовину називають "королем" антиоксидантів. Воно особливим чином впливає на м'язові тканини.
Так, вчені провели експеримент на мишах, у ході якого було досліджено дію ресвератрола на тварин. Дослідники побачили закономірність: у тварин підвищилася фізична активність, покращилася робота серця і почала зміцнюватися м'язова система.
Зіставивши отримані дані, вчені прийшли до висновку, що ефект від впливу речовини дуже схожий з користю від інтенсивного тренування в спортзалі. У той же час, фахівці акцентували увагу на тому, що мова йде всього про один келих червоного вина (150-200 мілілітрів) хорошої якості в день.
Нагадаємо, згідно з оцінками вітчизняних експертів, в Україні зростає якість вина.
Уже сьогодні, наші вина не поступаються чилійським і аргентинським, відзначають в Асоціації сомельє України.
Разом з тим, українські виробники вина активно розширюють свої лінійки, а продають напої - за прийнятною для вітчизняного споживача ціною.
Наприклад, недавно нову лінійку вин Elegance презентував український бренд "Коктебель". До неї увійшли: ароматний "Совіньон", ніжний "Білий мускат" і оксамитове насичене "Бастардо".