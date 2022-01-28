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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Червоне м'ясо викликає рак кишечника

Червоне м'ясо викликає рак кишечника

Київ • УНН

 • 23077 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Вживання червоного м'яса провокує розвиток колоректального раку (онкозахворювання товстого кишечника). Про це заявили вчені Гарвардської медичної школи, передає УНН.

Вчені досліджували харчові звички близько 500 тис. осіб. Результати дослідження опубліковані в "Міжнародному журналі епідеміології".

“Дослідження показало, що у людей, які їли червоне або перероблене м'ясо чотири або більше разів на тиждень, ризик колоректального раку був на 20% вище, ніж у тих, хто ласував продуктом менше двох разів на тиждень.

Ризик колоректального раку зростає на 19% з кожною щоденною 25-грамовою порцією переробленого м'яса, що еквівалентно скибочці шинки. А на кожні 50 грамів порції червоного м'яса в день, що дорівнює товстому шматку ростбіфа, ризик колоректального раку підвищується на 18%", — йдеться в дослідженні.

Фахівці радять "налягати" на продукти, багаті клітковиною, такі як овочі, фрукти.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

Фахівці радять замінити червоне м'ясо на біле (курятина, індичатина).

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