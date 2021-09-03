Чернівецька область перебуває за крок до "помаранчевої" зони карантину

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"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки Державна комісія ТЕБ та НС має повноваження визначати зональність та переводити країну з однієї зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" та відразу опинитися в "помаранчевій", — сказав у відеозверненні Сергій Осачук.

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Голова Чернівецької ОДА зазначив, що навчальні заклади області працюватимуть у "помаранчевій" зоні, якщо щонайменше 80% педагогічного колективу буде вакциновано. Він також нагадав про підступність штаму "Дельта" і закликав учителів робити щеплення проти коронавірусу, щоб школи не закрили на карантин.

Нагадаємо

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано вже 2,293 млн випадків COVID-19. Приріст за добу, 2 вересня, — майже 2,7 тис. хворих.