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Черновицкая область находится в шаге от "оранжевой" зоны карантина

Черновицкая область находится в шаге от "оранжевой" зоны карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Буковина может вскоре оказаться в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, информирует УНН.

Цитата

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только Государственная комиссия ТЭБ и ЧС имеет полномочия определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпами может перескочить через "желтую" и сразу оказаться в "оранжевой", — сказал в видеообращении Сергей Осачук.

Детали

Глава Черновицкой ОГА отметил, что учебные заведения области будут работать в "оранжевой" зоне, если не менее 80% педагогического коллектива будет вакцинировано. Он также напомнил о коварстве штамма "Дельта" и призвал учителей делать прививки от коронавируса, чтобы школы не закрыли на карантин.

Напомним

На сегодня в Украине зафиксировано уже 2,293 млн случаев COVID-19. Прирост за сутки, 2 сентября, — почти 2,7 тыс. больных.

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