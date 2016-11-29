Чернігівські волонтери пропонують обміняти відпрацьовані ртутні лампи на нові світлодіодні – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. З першого по 15 грудня волонтери Чернігова проводитимуть екологічну акцію – п’ять відпрацьованих ртутних ламп можна буде обміняти на одну нову світлодіодну, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“У чернігівців з’явиться можливість легко позбутися ртутних ламп, які відпрацювали свій робочий термін і тепер мають бути утилізовані. За п’ять таких відпрацьованих ламп можна отримати одну нову світлодіодну лампочку. Екологічна акція триватиме з 1 по 15 грудня”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрім того, волонтери розробили еко-карту Чернігова. На ній розміщено інформацію про розташування та графік роботи пунктів прийому відпрацьованих батарейок та офіційних пунктів прийому шкідливих побутових відходів.
Також зазначається, що за останній рік чернігівці здали 1223 лампи, 1109 батарейок та 5 ртутних термометрів.
Зібрані волонтерами батарейки розфасовані у пластмасові бутилі. Поки не знайдуть підприємство, яке могло б провести утилізацію, їх так і зберігатимуть.
“Аби привернути увагу громади до екологічних проблем, волонтери пропонують нову акцію. З 1 по 15 грудня в офіційних пунктах прийому — КП "Новозаводське“ та "Деснянське“, ЖРЕДах № 10 та № 13 будуть проводити обмін відпрацьованих ртутних ламп на світлодіодні. За п’ять старих даватимуть одну нову. Таким чином розраховують мотивувати містян більше перейматися проблемами екології”, — додають у ЗМІ.
Як повідомляв УНН, на Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.
Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року взагалі не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки ( високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.
Раніше в коментарі УНН еколог розповів, де в Україні можуть якісно утилізувати небезпечні відходи.