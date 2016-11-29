Черниговские волонтеры предлагают обменять отработанные ртутные лампы на новые светодиодные - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С первого по 15 декабря волонтеры Чернигова проводить экологическую акцию - пять отработанных ртутных ламп можно будет обменять на одну новую светодиодную, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
"У черниговцев появится возможность легко избавиться от ртутных ламп, что отработали свой рабочий срок и теперь должны быть утилизированы. За пять таких отработанных ламп можно получить одну новую светодиодную лампочку. Экологическая акция продлится с 1 по 15 декабря ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, волонтеры разработали эко-карту Чернигова. На ней размещена информация о расположении и график работы пунктов приема отработанных батареек и официальных пунктов приема вредных бытовых отходов.
Также отмечается, что за последний год черниговцы сдали 1223 лампы, 1109 батареек и 5 ртутных термометров.
Собранные волонтерами батарейки расфасованы в пластиковые бутыли. Пока не найдут предприятие, которое могло бы провести утилизацию, их так и будут хранить.
"Чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, волонтеры предлагают новую акцию. С 1 по 15 декабря в официальных пунктах приема - КП "Новозаводская" и "Деснянский", ЖЭКи № 10 и № 13 будут производить обмен отработанных ртутных ламп на светодиодные. За пять старых давать одну новую. Таким образом рассчитывают мотивировать горожан больше заниматься проблемами экологии ", - добавляют в СМИ.
Как сообщал УНН, в Черниговской области через устроенную свалку отходов государству нанесен ущерб более чем 77 тыс. грн .
Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере .
Напомним, Львовская ОГА с 2014 года вообще не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов .
При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, что образуются при очистке нефтепродуктов и имеют ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс.тонн.
Ранее в комментарии УНН эколог рассказал, где в Украине могут качественно утилизировать опасные отходы .