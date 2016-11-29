Черниговские волонтеры предлагают обменять отработанные ртутные лампы на новые светодиодные - СМИ

"У черниговцев появится возможность легко избавиться от ртутных ламп, что отработали свой рабочий срок и теперь должны быть утилизированы. За пять таких отработанных ламп можно получить одну новую светодиодную лампочку. Экологическая акция продлится с 1 по 15 декабря ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, волонтеры разработали эко-карту Чернигова. На ней размещена информация о расположении и график работы пунктов приема отработанных батареек и официальных пунктов приема вредных бытовых отходов.

Также отмечается, что за последний год черниговцы сдали 1223 лампы, 1109 батареек и 5 ртутных термометров.

Собранные волонтерами батарейки расфасованы в пластиковые бутыли. Пока не найдут предприятие, которое могло бы провести утилизацию, их так и будут хранить.

"Чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, волонтеры предлагают новую акцию. С 1 по 15 декабря в официальных пунктах приема - КП "Новозаводская" и "Деснянский", ЖЭКи № 10 и № 13 будут производить обмен отработанных ртутных ламп на светодиодные. За пять старых давать одну новую. Таким образом рассчитывают мотивировать горожан больше заниматься проблемами экологии ", - добавляют в СМИ.

Как сообщал УНН, в Черниговской области через устроенную свалку отходов государству нанесен ущерб более чем 77 тыс. грн .

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере .

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года вообще не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов .

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, что образуются при очистке нефтепродуктов и имеют ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс.тонн.

Ранее в комментарии УНН эколог рассказал, где в Украине могут качественно утилизировать опасные отходы .