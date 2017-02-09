Чернігівська поліція розкрила вбивство військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Чернігівщині поліція розкрила вбивство військовослужбовця. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
По допомогу до поліції звернувся житель Борзнянського району, він повідомив про зникнення старшого брата — військовослужбовця однієї з частин Чернігова. Родич от уже тиждень не виходить на зв'язок та не з’являється на службі.
Вчора, 8 лютого, співробітники поліції встановили, що три тижні тому військовослужбовець поїхав у гості до свого колеги в Куликівський район.
Там після чергового застілля між раніше судимим за крадіжку воїном-контрактником та його гостем у лісосмузі неподалік залізничної станції виник конфлікт. Господар наніс колезі кілька ударів металевою арматурою по голові та залишив тіло на місці злочину, прикидавши його гіллям.
Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у скоєнні умисного вбивства.
Інформація про подію внесена до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, жінка забила матір до смерті, виганяючи з неї нечисту силу.