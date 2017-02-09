Черниговская полиция раскрыла убийство военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Черниговской области полиция раскрыла убийство военнослужащего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
За помощью в полицию обратился житель Борзнянского района, он сообщил об исчезновении старшего брата - военнослужащего одной из частей Чернигова. Родственник вот уже неделю не выходит на связь и не появляется на службе.
Вчера, 8 февраля, сотрудники полиции установили, что три недели назад военнослужащий уехал в гости к своему коллеге в Куликовский район.
Там после очередного застолья между ранее судимым за кражу военным-контрактником и его гостем в лесополосе недалеко от железнодорожной станции возник конфликт. Хозяин нанес коллеге несколько ударов металлической арматурой по голове и оставил тело на месте преступления, закидав его ветвями.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении умышленного убийства.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
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