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Черниговская полиция раскрыла убийство военнослужащего

Киев • УНН

 • 10868 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Черниговской области полиция раскрыла убийство военнослужащего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Черниговская полиция раскрыла убийство военнослужащего

За помощью в полицию обратился житель Борзнянского района, он сообщил об исчезновении старшего брата - военнослужащего одной из частей Чернигова. Родственник вот уже неделю не выходит на связь и не появляется на службе.

Вчера, 8 февраля, сотрудники полиции установили, что три недели назад военнослужащий уехал в гости к своему коллеге в Куликовский район.

Там после очередного застолья между ранее судимым за кражу военным-контрактником и его гостем в лесополосе недалеко от железнодорожной станции возник конфликт. Хозяин нанес коллеге несколько ударов металлической арматурой по голове и оставил тело на месте преступления, закидав его ветвями.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении умышленного убийства.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, женщина забила мать до смерти, изгоняя из нее нечистую силу.

Украинские Национальные Новости

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