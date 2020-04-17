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The Guardian

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The Washington Post

Черкаський бізнес забезпечив “захистом” медиків "швидкої"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Для захисту медперсоналу КНП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради” МХП спільно з Благодійним фондом “МХП — Громаді” передали засоби індивідуального захисту. Про це повідомило об’єднання “Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19”, передає УНН.

Черкаський бізнес забезпечив “захистом” медиків "швидкої"

Візит до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Черкасах директорка "Благодійної організації “Благодійний фонд “МХП — Громаді” Тетяна Волочай назвала найбільш атмосферним за час надання допомоги медичним закладам від МХП у протидії коронавірусу, адже саме біля фельдшерів і лікарів швидкої розумієш реальність загрози і небезпеки вірусу, бо ці люди щодня виїжджають до потенційно хворих на COVID-19 по кілька разів на день.

Загалом до центру екстренної медицини передано: 2 000 пар одноразових рукавичок, 1000 одноразових шапочок, 600 медичних халатів, 500 бахіл, 200 респіраторів, 50 комплектів протиепідемічного одягу, захисні екрани, багаторазові робочі комбінезони.

Аграрна компанія “Укравіт” забезпечила дезінфекторами. Загальна сума допомоги Обласному центру від МХП становить понад 150 тис. грн.

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За словами директора Центру Ігоря Фесуна, на сьогодні швидка допомога налічує понад 1 300 працівників, які виїжджають на виклики до пацієнтів зокрема і з підозрою на коронавірус. Щоб захистити медиків, кожна карета Швидкої має бути обладнана всіма необхідними засобами.

“Засоби індивідуального захисту потрібні не лише власне лікарю, а й водієві, і хворому, якого маємо транспортувати до лікарні. Тому захисні костюми, маски, респіратори, окуляри потрібні постійно, адже одноразові засоби швидко використовуються. Сьогодні багато хто хоче допомогти швидкій, але МХП надав нам саме те, що найбільш потрібне. Вже сьогодні допомогу буде розподілено між бригадами”, — розповів він.

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Координатор обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко під час передачі допомоги від холдингу наголосив, що працівники швидкої допомоги перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, тому дуже важливо захистити цих працівників першочергово. Холдинг МХП активно долучився до забезпечення лікарень Черкащини засобами індивідуального захисту в межах платформи “Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19”.

“Ми чітко розуміємо всі потреби медичних закладів Черкащини і тому замовляємо саме ті засоби, які найбільш потрібні лікарням, амбулаторіям, медичним центрам для боротьби з коронавірусом. Зараз очікуємо другий транш поставки з-за кордону засобів індивідуального захисту та апаратів штучної вентиляції легень для того, щоб забезпечити першочергово ті заклади, які прийматимуть хворих з усієї області", — зазначив Пономаренко.

За словами начальника Управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Лариси Кошової, допомога від МХП для протидії коронавірусу найбільш суттєва сьогодні, завдяки чому медперсонал додатково забезпечили найнеобхіднішими засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, що МХП спрямував 14 млн грн для запобігання поширення коронавірусу в Черкаській області і став ключовим партнером платформи Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19, яка об’єднує зусилля бізнесу, влади і громади у протистоянні цьому захворюванню. Ще 55 млн грн МХП додатково виділив для загальнодержавного фонду протидії коронавірусу.

Довідка УНН: МХП — найбільший виробник курятини в Україні, який випускає продукцію під брендом “Наша Ряба”, та чиї потужності розташовані зокрема і у Черкаській області. Власник компанії — Юрій Косюк.

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