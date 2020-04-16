Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 85988 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 148324 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 94895 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 325095 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 166036 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140388 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194039 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123042 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107777 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104550 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 123698 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125080 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34894 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142781 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66833 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67275 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 86002 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 148345 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143213 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 325113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17164 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19133 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26237 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35201 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125390 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

 • 19441 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бізнес Черкащини активно долучився до проблем медицини в регіоні. Завдяки тісній співпраці і комунікації з владою бізнес чітко знає, де і які потреби є у медиків, намагаючись оперативно їх задовольнити. Про це повідомляє об’єднання "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передає УНН.

Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом

На цей раз допомогу отримали дві лікарні Сміли, де понад 500 медичних працівників.

Директорка благодійної організації "Благодійний фонд "МХП-Громаді" Тетяна Волочай наголосила, що в умовах епідемії коронавірусу допомога має бути спрямована виключно на медичні заклади та проводитися у тісній співпраці з владою. Щоб детальніше розуміти потреби лікарень регіону, представники "МХП-Громаді" напряму контактують із владою. Саме із цих переконань МХП став ключовим партнером платформи "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

В свою чергу, начальник управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова схвалює такий підхід та щиро дякує за допомогу.

"Приємно, що бізнес активно долучився до проблем медицини. Звичайно, наразі заклади мають забезпечення, але щодня з’являються нові пацієнти, а захист медичних працівників - це першочергове завдання. Тож усе, що закуповує МХП, задовольняє наші нагальні потреби. Зараз благодійники роздають засоби захисту для медиків, незабаром очікуємо на поставку апаратів ШВЛ, хоча й сподіваємося, що вони нам не знадобляться для надання допомоги хворим на коронавірус, а стануть у нагоді іншим пацієнтам, які потребуватимуть цього. Наразі в області ситуація стабільна, уже є перші пацієнти, які одужали. Робимо усе, щоб стримати хворобу. Надзвичайно приємно, що на сьогодні люди не залишаються осторонь, адже це наша загальна боротьба з вірусом", - зазначила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МХП став лауреатом національного конкурсу "Благодійна Україна – 2019".

Про потреби смілянських медиків турбується і голова Смілянської РДА Валерія Бандурко, саме вона зверталася до фонду із проханням допомогти медичній сфері Смілянщини. Під час передачі медзасобів керівниця особисто завітала до Смілянської ЦРЛ разом із керівником відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської міської ради Миколою Стуженком та подякувала МХП за співпрацю та швидку реакцію на звернення.

"У Смілянському районі працює 4 мобільні бригади, котрі виїздять до контактних осіб та тих, хто повернувся з-за кордону. Щодня використовують до 50 комплектів захисного одягу, який є дороговартісним. Тож безумовно ваша допомога для Смілянщини є надзвичайно важливою, і це не банальні слова. Захист медиків зараз є одним з пріоритетних питань", - наголошує вона.

Руслан Пономаренко, координатор черкаського штабу від МХП, зазначив, що у межах протистояння хвороби на Черкащині бізнес та влада ефективно об’єднали свої зусилля.

"Внесок МХП у проект "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" становить 14 млн грн. Приємно, що до нашої платформи долучаються інші партнери та перераховують посильні суми коштів. Якщо говорити про Смілянщину, то з нами об’єднався в добрій справі Віталій Лисенко, директор ТОВ "Агрохімпродукт" та перерахував на рахунок БФ "МХП-Громаді" 500 тис. грн", - повідомив він.

Довідка УНН: МХП - найбільший виробник курятини в Україні, який випускає продукцію під брендом "Наша Ряба", та чиї потужності розташовані зокрема і у Черкаській області. Власник компанії - Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46