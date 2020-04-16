Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом

На цей раз допомогу отримали дві лікарні Сміли, де понад 500 медичних працівників.

Директорка благодійної організації "Благодійний фонд "МХП-Громаді" Тетяна Волочай наголосила, що в умовах епідемії коронавірусу допомога має бути спрямована виключно на медичні заклади та проводитися у тісній співпраці з владою. Щоб детальніше розуміти потреби лікарень регіону, представники "МХП-Громаді" напряму контактують із владою. Саме із цих переконань МХП став ключовим партнером платформи "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

В свою чергу, начальник управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова схвалює такий підхід та щиро дякує за допомогу.

"Приємно, що бізнес активно долучився до проблем медицини. Звичайно, наразі заклади мають забезпечення, але щодня з’являються нові пацієнти, а захист медичних працівників - це першочергове завдання. Тож усе, що закуповує МХП, задовольняє наші нагальні потреби. Зараз благодійники роздають засоби захисту для медиків, незабаром очікуємо на поставку апаратів ШВЛ, хоча й сподіваємося, що вони нам не знадобляться для надання допомоги хворим на коронавірус, а стануть у нагоді іншим пацієнтам, які потребуватимуть цього. Наразі в області ситуація стабільна, уже є перші пацієнти, які одужали. Робимо усе, щоб стримати хворобу. Надзвичайно приємно, що на сьогодні люди не залишаються осторонь, адже це наша загальна боротьба з вірусом", - зазначила вона.

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Про потреби смілянських медиків турбується і голова Смілянської РДА Валерія Бандурко, саме вона зверталася до фонду із проханням допомогти медичній сфері Смілянщини. Під час передачі медзасобів керівниця особисто завітала до Смілянської ЦРЛ разом із керівником відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської міської ради Миколою Стуженком та подякувала МХП за співпрацю та швидку реакцію на звернення.

"У Смілянському районі працює 4 мобільні бригади, котрі виїздять до контактних осіб та тих, хто повернувся з-за кордону. Щодня використовують до 50 комплектів захисного одягу, який є дороговартісним. Тож безумовно ваша допомога для Смілянщини є надзвичайно важливою, і це не банальні слова. Захист медиків зараз є одним з пріоритетних питань", - наголошує вона.

Руслан Пономаренко, координатор черкаського штабу від МХП, зазначив, що у межах протистояння хвороби на Черкащині бізнес та влада ефективно об’єднали свої зусилля.

"Внесок МХП у проект "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" становить 14 млн грн. Приємно, що до нашої платформи долучаються інші партнери та перераховують посильні суми коштів. Якщо говорити про Смілянщину, то з нами об’єднався в добрій справі Віталій Лисенко, директор ТОВ "Агрохімпродукт" та перерахував на рахунок БФ "МХП-Громаді" 500 тис. грн", - повідомив він.

Довідка УНН: МХП - найбільший виробник курятини в Україні, який випускає продукцію під брендом "Наша Ряба", та чиї потужності розташовані зокрема і у Черкаській області. Власник компанії - Юрій Косюк.