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Черкасская область демонстрирует показательную взаимопомощь власти и бизнеса в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бизнес Черкасской области активно включился в проблемы медицины в регионе. Благодаря тесному сотрудничеству и коммуникации с властью бизнес четко знает, где и какие потребности есть у медиков, пытаясь оперативно их удовлетворить. Об этом сообщает объединение "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передает УНН.

На этот раз помощь получили две больницы Смелы, где более 500 медицинских работников.

Директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "МХП-Громаді" Татьяна Волочай отметила, что в условиях эпидемии коронавируса помощь должна быть направлена исключительно на медицинские учреждения и проводиться в тесном сотрудничестве с властью. Чтобы подробнее понимать потребности больниц региона, представители "МХП-Громаді" напрямую контактируют с властью. Именно из этих убеждений МХП стал ключевым партнером платформы "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

В свою очередь, начальник управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Лариса Кошевая одобряет такой подход и искренне благодарит за помощь.

"Приятно, что бизнес активно включился в проблемы медицины. Конечно, сейчас учреждения имеют обеспечение, но каждый день появляются новые пациенты, а защита медицинских работников - это первоочередная задача. Поэтому все, что закупает МХП, удовлетворяет наши насущные потребности. Сейчас благотворители раздают средства защиты для медиков, вскоре ожидаем поставку аппаратов ИВЛ, хотя и надеемся, что они нам не понадобятся для оказания помощи больным коронавирусом, а пригодятся другим пациентам, которые нуждаются в этом. Сейчас в области ситуация стабильная, уже есть первые пациенты, которые выздоровели. Делаем все, чтобы сдержать болезнь. Очень приятно, что сегодня люди не остаются в стороне, ведь это наша общая борьба с вирусом", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МХП стал лауреатом национального конкурса "Благотворительная Украина - 2019".

О потребностях смелянских медиков беспокоится и глава Смелянской РГА Валерия Бандурко, именно она обращалась в фонд с просьбой помощи в медицинской сфере Смелянского района. Во время передачи медсредств руководитель лично посетила Смелянскую ЦРБ вместе с руководителем отдела здравоохранения исполнительного комитета Смелянского городского совета Николаем Стуженком и поблагодарила МХП за сотрудничество и быструю реакцию на обращение.

"В Смелянском районе работает 4 мобильные бригады, которые выезжают к контактным лицам и к тем, кто вернулся из-за границы. Ежедневно используют до 50 комплектов защитной одежды, которые являются дорогостоящими. Поэтому безусловно ваша помощь для Смелянского района является чрезвычайно важной, и это не банальные слова. Защита медиков сейчас является одним из приоритетных вопросов", - отмечает она.

Руслан Пономаренко, координатор черкасского штаба от МХП, отметил, что в рамках противодействия болезни в Черкасской области бизнес и власть эффективно объединили свои усилия.

"Вклад МХП в проект "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" составляет 14 млн грн. Приятно, что к нашей платформы присоединяются другие партнеры и перечисляют посильные суммы средств. Если говорить о Смелянском районе, то с нами объединился в добром деле Виталий Лысенко, директор ООО "Агрохимпродукт" и перечислил на счет БФ "МХП-Громаді" 500 тыс. грн", - сообщил он.

Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, который выпускает продукцию под брендом "Наша Ряба", и чьи мощности расположены в том числе и в Черкасской области. Владелец компании - Юрий Косюк.

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