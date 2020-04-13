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МХП став лауреатом національного конкурсу "Благодійна Україна – 2019"

Київ • УНН

 • 16763 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Компанія МХП стала лауреатом у двох номінаціях національного конкурсу "Благодійна Україна – 2019", передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

Так, компанія МХП отримала 1-е місце у номінації "Благодійність великого бізнесу", а благодійний фонд "МХП-Громаді" посів 2-е місце у номінації "Благодійність у культурі та мистецтві".

Для МХП участь у конкурсі "Благодійна Україна" давно стала традиційною. Компанія стає лауреатом конкурсу другий рік поспіль.

"Я думаю, що найважливішими чинниками цих нагород є довготривалість наших проектів, їх якість і справжня необхідність для громад, кейси підприємств та фондів МХП можуть стати прикладом для іншого бізнесу", - коментує заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко.

Благодійність для МХП не є звичайним меценатством. Для компанії це спроба змінити світогляд українців.

"Турбуючись про людей, ми ділимося з ними ідеєю, що добробут та гідне життя залежать саме від них. Ми, в свою чергу, завжди будемо поряд – і під час епідемій, і у дні їх успіхів та перемог. Ще раз хочу наголосити – разом робимо важливе", – додав Лещенко.

Відео оголошення переможців національного конкурсу "Благодійна Україна-2019" можна переглянути за посиланням.

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